Festnahme am Flughafen : Mann verletzt Fahrgast in Linienbus mit einem Messer

Mann verletzt Fahrgast in Linienbus mit einem Messer

Festnahme am Flughafen

Ein Streifenwagen steht am Flughafen vor dem Linienbus, in dem ein Mann einen Fahrgast angriff. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Ein Fahrgast ist in einem Linienbus vor dem Flughafen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

