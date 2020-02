Flughafen Düsseldorf : Ein Viertel weniger Übersee-Passagiere

Insgesamt lief 2019 für den Düsseldorfer Airport sehr gut. Aber Ende des Jahres sank die Zahl der Reisenden deutlich. Gerade auf der Fernstrecke wurde weniger geflogen.

Obwohl das Jahr 2019 insgesamt exzellent für den Flughafen Düsseldorf lief, zeichnete sich schon im Dezember ab, dass der Verkehr in der nahen Zukunft eher stagniert oder zurückgeht. Das zeigen am Donnerstag vorgelegte Zahlen des Flughafenverbandes ADV.

Denn während im ganzen Jahr die Passagierzahl um fünf Prozent auf 25,5 Millionen stieg, ging sie im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um sieben Prozent auf 1,65 Millionen Passagiere zurück. Bundesweit ging die Zahl der Reisenden dagegen nur um 1,9 Prozent zurück. Allerdings hatte es bundesweit auch kein so großes Wachstum im Jahr 2019 wie in der NRW-Hauptstadt gegeben. Die Zahl der Passagiere war um 1,5 Prozent auf 248 Millionen angewachsen.

Bei dem Rückgang in Düsseldorf fällt auf, dass die Zahl der Reisenden nach Übersee mit einem Minus von 24 Prozent regelrecht eingebrochen ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Lufthansa-Ableger Eurowings seine Langstreckenflotte in der Landeshauptstadt verkleinert. Der Mutterkonzern Lufthansa hat in den vergangenen Wochen viel Werbung dafür gemacht, Umsteigeflüge via Frankfurt oder München in die USA zu buchen. So lockt er indirekt Passagiere von NRW weg.