Lange Schlangen wegen fehlender Kontrolleure : Sicherheitspersonal demonstriert am Düsseldorfer Flughafen

Nach Gewerkschaftsangaben wollen etwa 75 Beschäftigte an dem Streik am Düsseldorfer Airport teilnehmen. Foto: dpa/Daniel Naupold

Düsseldorf In den vergangenen Wochen kam es häufig zu langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle des Düsseldorfer Flughafens. An diesem Mittwoch wollen Sicherheitsbeschäftigte jetzt für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren.

Am Düsseldorfer Flughafen ist am Mittwoch (11.45 Uhr) eine Demonstration des Sicherheitspersonals geplant. Nach Gewerkschaftsangaben wollen etwa 75 Beschäftigte an einer „aktiven Mittagspause“ teilnehmen.

Zuletzt hatte es vor allem an den Wochenenden immer wieder Schlangen und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen gegeben. Der Gewerkschaft Verdi zufolge gibt es zahlreiche krankheitsbedingte Kündigungen, Kurzarbeit und zu wenig Personal.

(bora/dpa)