Vor dem Pfingstwochenende : Extrem lange Schlangen am Düsseldorfer Flughafen

In zwei Reihen staute es sich am Donnerstagmorgen vor dem Flugsteig A. Foto: Verdi

Düsseldorf Vor den Sicherheitsschleusen in Flugsteig A standen die Passagiere am Donnerstagmorgen in langen Reihen bis zum Abschnitt B im Flughafengebäude. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert den Flughafen und stellt eine Forderung auf.