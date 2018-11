Reisende brauchen Geduld : Lange Schlangen am Flughafen Düsseldorf

Fluggäste müssen vor den Sicherheitskontrollen lange warten. Foto: RP/Privat

Düsseldorf Am Flughafen in Düsseldorf bilden sich am Freitagmorgen lange Schlangen. Reisende müssen Geduld mitbringen. Die Ursache dafür ist bislang unklar.

Wie Augenzeugen unserer Redaktion berichten, sind die Schlangen vor den Gates am Düsseldorfer Flughafen erneut außergewöhnlich lang. Teilweise staut es sich bis in die Mitte des Terminals.

Die Schlange reicht weit ins Terminal. Foto: RP/Privat

Die Hintergründe sind bislang unklar. Nach Informationen unserer Redaktion könnte ein Planungsfehler der Bundespolizei Grund dafür sein. Eine Stellungnahme steht noch aus.

Offenbar kamen solchen Situationen im November bereits mehrfach vor. „Wegen der Fehlkalkulation durch die Verantwortlichen, ist es zum dritten Mal in diesem Monat zu einer massiven Störung in der Fluggastkontrolle gekommen“, sagt Özay Tarim, Verdi-Gewerkschaftssekretär, unserer Redaktion.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Bundespolizei die Sicherheitskontrollen am Flughafen umstrukturieren wird. Die Maßnahmen sollen bei einem Pilotprojekt im Terminal C getestet werden.

