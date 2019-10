Proteste : Kurden-Demo am Düsseldorfer Airport verlief friedlich

Die Demonstranten hatten sich in einem großen Kreis im Terminal aufgestellt. Passagiere oder Abläufe am Flughafen wurden davon nicht behindert.

Düsseldorf Mit Plakaten machten 200 Kurden auf ihre Sorgen aufmerksam und forderten ein Ende der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien.

Rund 200 Kurden, darunter auch Frauen und Kinder, haben am Sonntag im Terminal B des Düsseldorfer Flughafens gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Mit kurdischen Fahnen und Plakaten machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam und forderten unter anderem einen Stopp von Waffenlieferungen an die Türkei. „Wenn ihr die Kurden nicht unterstützt, wird der Terrorismus von Erdogan euch erreichen“, war beispielsweise auf einem Plakat zu lesen. Die Proteste verliefen friedlich.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch den Beginn der Militäroffensive im Norden Syriens verkündet. In den vergangenen Tagen gab es deshalb bereits zahlreiche Demonstrationen in anderen deutschen Städten, unter anderem in Köln und Münster.