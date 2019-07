Luftverkehr in Düsseldorf : Flughafen Düsseldorf ist ziemlich pünktlich

Luftverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Ungefähr jeder fünfte Flug ist in der Landeshauptstadt einer Untersuchung von AirHelp zufolge im ersten Halbjahr nicht pünktlich gestartet oder ausgefallen. Damit liegt Düsseldorf im Mittelfeld. Schuld an Verspätungen seien aber selten die Flughäfen selbst.

Am Düsseldorfer Flughafen sind im ersten Halbjahr 20,4 Prozent der Flüge verspätet abgeflogen oder ausgefallen. Das geht aus einer Analyse des Fluggasthelfer-Portals AirHelp hervor. Der größte Airport Nordrhein-Westfalens lag damit im soliden Mittelfeld der Auswertung und schnitt knapp besser ab als die Flughäfen in Stuttgart, Bremen und Hannover. In seiner Auswertung betont das Portal, dass die Flughäfen selten selbst die Verantwortung für die Verspätungen tragen: Die häufigsten Gründe seien eher Probleme im Betriebsablauf der Airlines, schlechtes Wetter, Streiks oder technische Probleme.