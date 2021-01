Kostenpflichtiger Inhalt: Ärger am Flughafen Düsseldorf : Hunderte Menschen drängen sich an Gepäckband

Gedränge am Gepäckband vier auf den Flughafen Düsselodrf. Foto: Daniel B.

Düsseldorf Viel Flugverkehr herrscht am Düsseldorfer Flughafen derzeit nicht. Trotzdem drängten sich jetzt hunderte Passagiere von zwei gelandeten Flügen an nur einem Gepäckband. Was der Flughafen dazu sagt.