Flughafen Düsseldorf : Gepäckwagen am Airport kosten jetzt zwei Euro

Düsseldorf Die Leihgebühr hat sich verdoppelt. Dafür kann man sie jetzt per Handy bezahlen. Das neue System soll die Logistik verbessern, heißt es am Flughafen.

Die Umstellung bekommen Passagiere zurzeit schon zu spüren: Die Gepäckwagen-Spender im Ankunftsbereich, also an den Kofferbändern, sind leer. „Out of Order“ („Außer Betrieb“) steht dran. Vereinzelt stehen allerdings noch „alte“ Gepäckwagen parat – für die Zeit der Umrüstung kostenlos.

Wie das funktionieren soll? „Es handelt sich um ein weltweit eingesetztes Verfahren, das noch funktionaler und effizienter auf die speziellen Bedürfnisse unserer Fluggäste zugeschnitten worden ist“, so der Sprecher. Zunächst werde nur im Ankunftsbereich das System erneuert, „zeitnah“ solle aber auch das Gepäckwagen-System im Abflugbereich modernisiert werden. Dann können die Passagiere laut Airport an insgesamt 27 Sammelstellen auf mehr als 1300 Gepäckwagen zugreifen.

Auch neu: An den neuen Stationen kann man mit EC- oder Kreditkarte sowie Google- oder Apple-Pay per iPhone zahlen. Bisher mussten sich Passagiere erst mal einen Euro besorgen. Ärgerlich vor allem für Menschen, die nur Dollar oder chinesische Yuan in der Tasche haben. Einziger Haken: Die Gebühr pro Ausleihe beträgt demnächst zwei Euro – also direkt doppelt so viel wie bisher. Der Flughafensprecher verteidigt die Preiserhöhung: „Die Preissteigerung ergibt sich daraus, dass die Anschaffung und der Betrieb des neuen Systems mit höherem Aufwand und Kosten verbunden sind. So werden 27 neue Gepäckwagenstationen gebaut und mit einer moderneren Software ausgestattet, um unseren Fluggästen – auch dank eines gestiegenen Personaleinsatzes – noch schneller Gepäckwagen zur Verfügung zu stellen.“