Verlobter bringt Kleidung vorbei : Frau sitzt tagelang am Düsseldorfer Flughafen fest

Düsseldorf Eine Frau wollte ihren Verlobten in Deutschland besuchen und landete am Flughafen Düsseldorf. Doch die Einreise wurde ihr verweigert. Deswegen saß sie tagelang im Transitbereich fest. Sie hat ihre maximale Aufhaltezeit überschritten.

Eine Serbin hat tagelang im Transitbereich des Düsseldorfer Flughafens festgesessen. Als sie am Montag in Düsseldorf landete, sei ihr die Einreise verwehrt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Düsseldorf am Freitag.