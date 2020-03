Luftverkehr in Düsseldorf : Flughafen schließt Flugsteige B und C

Flughafen schließt Flugsteige B und C

Luftverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Der Airport reagiert auf den massiven Rückgang des Verkehrsaufkommens wegen der Coronakrise. Alle Passagiere sollen künftig über Flugsteig A abgefertigt werden. Zudem meldet der Flughafen Kurzarbeit an.

Wegen der Einschränkungen im internationalen Luftverkehr durch das Coronavirus schließt der Flughafen Düsseldorf seine Flugsteige B und C. Alle Passagiere werden künftig zentral über den Flugsteig A abgefertigt, wie der Airport am Mittwoch mitteilte. Aufgrund seiner großzügig angelegten Sicherheitskontrollen sowie der zahlreichen Gates und vielen Warteflächen sei dieser am besten geeignet, die derzeitigen Hygieneanforderungen zum Schutz der Passagiere und Mitarbeiter zu erfüllen.