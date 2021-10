Airport Düsseldorf : Extrem lange Schlangen am Flughafen

So sah eine Schlange am Freitagabend im Flughafen aus. Foto: Verdi

Düsseldorf Am Freitagabend ist es vor allen drei Sicherheitskontrollen gleichzeitig zu langen Wartezeiten gekommen. Die Gewerkschaft Verdi übt heftige Kritik.

Am Flughafen ist es am Freitagnachmittag bis in den Abend hinein zu langen Schlangen durchs gesamte Flughafengebäude gekommen. Um 19 Uhr dauerten die Probleme immer noch an. Was die Lage im Vergleich zu ähnlichen Situationen in den vergangenen Wochen verschärfte: alle drei Gates waren gleichzeitig betroffen.