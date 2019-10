Wegen technischer Probleme : Eurowings-Maschine landet kurz nach Start wieder in Düsseldorf

Eurowings-Maschine landet kurz nach Start wieder in Düsseldorf

Düsseldorf Eine Eurowings-Maschine hat auf dem Düsseldorfer Flughafen am Sonntagabend wegen technischer Probleme eine Sicherheitslandung gemacht. Eigentlich sollte Genf angeflogen werden.

Das Flugzeug sei sicher am Boden angekommen und habe selbstständig in die Parkposition fahren können, sagte ein Flughafen-Sprecher am Sonntag. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr stand demnach routinemäßig bereit.