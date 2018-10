Flughafen Düsseldorf erwartet am Montag Flugzeugriesen Antonow 124

Düsseldorf Auf dem Flughafen Düsseldorf wird am Montag morgen eine seltene russische Transportmaschine erwartet. Weltweit gibt es weniger als 30 dieser Maschinen.

In den 1980er Jahren wurden für das russische Militär gigantische Frachtmaschinen entwickelt. Heute sind weltweit nur noch weniger als 30 im Einsatz. Eine dieser seltenen Antonow 124 wird am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf dem Düsseldorfer Flughafen erwartet.

Die Maschine transportiert Fracht aus Jakarta und sollte eigentlich schon am Sonntag in der Landeshauptstadt landen. Aufgrund eines Defekts hatte sich der Abflug verzögert. Bis zum Dienstag 12 Uhr wird die Maschine, die bis zu 150 Tonnen Last transportieren kann, auf dem Rollfeld an der Position V01 zu sehen sein. Das teilte der Flughafen auf Facebook und Twitter mit.Wer die Route des Fliegers im Internet etwa mit der App „Flightradar 24 verfolgen möchte: Die Flugnummer lautet ADB 3993, die Registierung:.UR-82072.