Maschine aus Zürich : Coronavirus-Verdacht am Flughafen Düsseldorf bestätigt sich nicht

Coronavirus-Verdacht am Flughafen Düsseldorf bestätigt sich nicht

Das Logo des Flughafens Düsseldorf hängt an der Fassade des Terminals (Archivbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Bei einem Passagier am Flughafen Düsseldorf, der mit einer Maschine aus Zürich angereist war, hat sich der Verdacht auf die Erkrankung an dem Corona-Virus nicht bestätigt.

Ein Flughafen-Sprecher erklärte, dies sei in den vergangenen Tagen bereits häufiger passiert. Kein Verdachte habe sich bislang bestätigt.

Derweil haben sich zwei der mit einem Bundeswehrflugzeug zurückgekehrten Passagiere aus China nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden sollten am Sonntag aus der Kaserne in Germersheim (Rheinland-Pfalz) in das Frankfurter Uniklinikum gebracht werden.