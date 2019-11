Luftverkehr in Düsseldorf : Verdi befürchtet Chaos am Flughafen

Verdi befürchtet Chaos am Flughafen

Luftverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Gewerkschaft glaubt, dass ein Wechsel des Sicherheitsunternehmens kurz vor den Ferien zu Wartezeiten am Airport führen könnte. Dadurch könnten auch die Mitarbeiter wieder stark belastet werden. Der Flughafen mahnt schnelles Handeln an.

Die Gewerkschaft Verdi fürchtet Probleme am Flughafen, wenn ausgerechnet Ende Mai ein neues Unternehmen die Zuständigkeit für die Sicherheitskontrollen von Kötter Aviation Security übernimmt. „Zu Beginn der Sommerferien erreichen die Passagierzahlen ihr jährliches Rekordhoch. Ein geordneter Übergang kann mit dem Ausstieg Ende Mai kaum gesichert werden“, sagte die Fachbereichsleiterin Besondere Dienstleistungen bei Verdi NRW, Andrea Becker. „Das bedeutet erneute unnötige Wartezeiten für die Passagiere und einen enormen Druck für die Beschäftigten.“

Auch ein Flughafen-Sprecher betonte, der Sommer sei „ein denkbar schlechter Termin“ für den Übergang: „Im Sommer nutzen 50 Prozent mehr Reisende den Flughafen als im Winter.“ Mit Blick auf eine neue Ausschreibung sei nun schnelles Handeln gefragt. „Anfang 2020 muss klar sein, wer ab Sommer für die Kontrollen zuständig ist, damit das Unternehmen ausreichend Personal rekrutieren und ausbilden kann.“ Man befürchte, dass ansonsten an den Sicherheitskontrollen wieder Engpässe entstehen könnten. „Der neue Vertrag zwischen Bundespolizei und Dienstleister sollte zwingend klare Qualitätsvorgaben zum Beispiel mit Blick auf die Personalausstattung und Kontrollgeschwindigkeit enthalten, wie es in der Wirtschaft üblich ist.“

Kötter hatte sich mit dem Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums darauf geeinigt, den Vertrag über die Kontrollen am Flughafen vorzeitig zum 31. Mai 2020 zu beenden. Im Fall eines Dienstleister-Wechsels werde man alles dafür tun, dass der Übergang geräuschlos verlaufe.

Die Gewerkschaft sorgt sich aber auch um die Zukunft der Mitarbeiter. Die Entscheidung dürfe nicht zu Lasten des Personals gehen, sagte Becker. Rund 1100 Personen sind in Düsseldorf in der Fluggastkontrolle beschäftigt. Ein Betriebsübergang mit einer Übernahme aller bisherigen Beschäftigten ist nach Angaben der Gewerkschaft nur dann gewährleistet, wenn der komplette Auftrag erneut an einen einzelnen Dienstleister vergeben wird. „Der Auftrag darf nicht aufgesplittet werden“, sagte Becker. Laut Verdi soll das Verfahren zur Neuvergabe zeitnah beginnen und bis Februar beendet sein.