Verkehr in Düsseldorf Flughafen erwartet mehr als 700.000 Passagiere in den Ferien

Die Leistungsfähigkeit an den Sicherheitskontrollen erreichte nach Angaben des Flughafens sogar das beste Niveau der vergangenen fünf Jahre. Mehr als 90 Prozent der Passagiere konnten demnach im Durchschnitt die Kontrollstellen in weniger als zehn Minuten passieren. Die Gesamtpünktlichkeit bei Starts und Landungen sei im Zeitraum Januar bis Oktober von knapp 60 Prozent in 2022 auf rund 67 Prozent in diesem Jahr gesteigert worden. Das sei die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen und Platz elf im europäischen Vergleich. Eine noch bessere Pünktlichkeit sei durch externe Faktoren wie widrige Wetterlagen in verschiedenen Ländern oder Engpässe bei europäischen Flugsicherungen erschwert worden.