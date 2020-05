Luftverkehr in Düsseldorf : Flughafen bereitet sich auf mehr Verbindungen vor

Düsseldorf Ab 1. Juni ist neben Flugsteig A auch Flugsteig C wieder in Betrieb, weil die Airlines wieder mehr Flüge ab Düsseldorf anbieten.

Der Düsseldorfer Flughafen bereitet sich auf eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs vor. So werden viele Airlines in den kommenden Wochen wieder schrittweise ihre Verbindungen ab Düsseldorf anbieten, wie der Airport mitteilte. Hintergrund ist, dass immer mehr Länder ihre wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen lockern – zuvor war der Luftverkehr weitgehend stillgelegt. Ab 1. Juni wird am Flughafen zusätzlich zu Flugsteig A auch Flugsteig C in Betrieb genommen, dazu die Gepäckförderanlage und alle Gepäckbänder im Ankunftsbereich.