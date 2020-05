Flughafen Düsseldorf : Riesige Antonow mit Millionen Schutzmasken gelandet

Düsseldorf Die Antonow 124 gehört zu den größten Transportflugzeugen der Welt. Wenn sie irgendwo landet, ist das immer ein Spektakel. Am Düsseldorfer Flughafen ist am Freitag einer der Riesenflieger angekommen - mit Millionen von Schutzmasken.

Gleich 6,6 Millionen Schutzmasken hat das Riesenflugzeug an Bord. Die Transportmaschine landete am Freitag auf dem Düsseldorfer Flughafen. Mit einer Länge von 69 Metern und einer Spannweite von 73 Metern gehört die Antonow zu den größten Transportflugzeugen der Welt.

Organisiert wurde die Luftbrücke von den PSG Procurement Services und der Düsseldorfer Kloepfel Group. Gestartet war die Maschine von dem chinesischen Flughafen Hangzhou Xiaoshan International. Auf dem Weg nach Düsseldorf wurde eine Zwischenlandung in Krasnoyarsk in Russland gemacht. Die 6,6 Millionen Masken wiegen 55 Tonnen und haben ein Volumen von 703 Kubikmetern.

Man habe die hochwertigen Masken zu moderaten Preisen beschaffen können, sagte Michael Kofler, Geschäftsführer der Firma PSG Procurement Services. Das gesamte Projekt habe von der Beauftragung über die Beschaffung und die Organisation der Logistik bis zur Landung der Masken in Lohausen lediglich vier Wochen gedauert.

Stefan Nolte von Kloepfel sagte: „Die logistischen Herausforderungen in China waren enorm. Erst als die Antonow in China abgehoben war, konnten wir wirklich sicher sein, dass die Lieferung in Deutschland ankommen wird.“