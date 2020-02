Kostenpflichtiger Inhalt: Köln und Dortmund geschlagen : Neue Airline-Gruppe German Airways geht nach Düsseldorf

Neue Airline German Airways Düsseldorf. Foto: German Airways

Exklusiv Düsseldorf/Köln Am Flughafen Düsseldorf siedelt sich mit German Airways erstmals seit Jahren eine ernstzunehmende neue Airline an. Köln und Dortmund waren nicht in der Lage für den Eurowings-Partner German Airways einen guten Standort anzubieten.