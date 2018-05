Flughafen Düsseldorf: 58 Flüge am Sonntag gestirchen

58 Flüge am Sonntag am Flughafen Düsseldorf gestrichen

Ferienende in NRW

Zahlreiche Flugzeuge konnten am Sonntag nicht starten. (Archivbild) Foto: andreas endermann

Düsseldorf/Paris Flugreisende mussten am Sonntag pünktlich zum Ferienende viel Geduld mitbringen. 58 Flüge von und nach Düsseldorf wurden von verschiedenen Fluggesellschaften gestrichen.

Wie ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf auf Anfrage mitteilte, war der Grund für die Streichungen ein Fluglotsenstreik in Frankreich. „Der Flugraum wurde teilweise ganz gesperrt oder nur für eine bestimmte Anzahl an Flugzeugen zugelassen“, sagt der Sprecher. Daher mussten zahlreiche Flugzeuge, die in Richtung Süden unterwegs waren oder von dort aus Düsseldorf anfliegen wollten, den französischen Luftraum umfliegen.