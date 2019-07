Flughafen Düsseldorf : Flughafen-Ärger: Familie wartet noch immer auf ihr Gepäck

Clemens und Marion Roosen mit ihren Töchtern Clara (l.) und Charlotte in Palermo – alle in neu gekauften Sachen, denn ihre Koffer stehen noch in Düsseldorf. Foto: Roosen. Foto: Roosen

Düsseldorf Die Roosens aus Brüggen machen Urlaub in Palermo, doch ihre Koffer stehen wegen des Ärgers bei der Gepäckabfertigung in der vergangenen Woche noch immer in Düsseldorf. Die vierköpfige Familie hat schon viel Geld für Kleidung und Hygieneartikel ausgegeben.

Von Nicole Lange

Fast eine Woche nach den Problemen mit der Gepäckabfertigung am Düsseldorfer Flughafen haben noch immer nicht alle Betroffenen ihre liegen gebliebenen Koffer. „Was anfänglich unsererseits noch als ‚ärgerliches Abenteuer’ empfunden wurde, entwickelte sich mehr und mehr zu einer, insbesondere psychischen, Katastrophe“, erklärte Clemens Roosen aus Brüggen in einer Nachricht an unsere Redaktion. Er war mit seiner Frau und den zwei Töchtern am Mittwoch mit Ryanair/Laudamotion nach Palermo geflogen, das Gepäck blieb wegen der Panne in Düsseldorf. Am Ankunftsort habe man sich in die Reihe gestellt und mehr als zwei Stunden gewartet, um den Verlust der Koffer ordnungsgemäß zu melden – bisher gebe es trotz vieler Telefonate, Chats und Mails aber keine Infos über den Verbleib der Koffer. „Uns bleibt nach wie vor nur zu warten, zu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, und uns weiterhin mit dem Nötigsten einzudecken, solange die Kreditkarte noch mitspielt.“ Rund 600 Euro hat die Familie bislang für Kleidung und Hygieneartikel ausgegeben. Die Airline hat mitgeteilt, Passagiere könnten die Ausgaben später in Rechnung stellen.

Der Flughafen hatte am Montag mitgeteilt, alle 3500 liegengebliebenen Gepäckstücke seien bei ihren Besitzern angekommen oder auf dem Weg dorthin. Nach Korfu, Kreta und Mallorca waren die Koffer sogar mit zwei eigens gecharterten Sondermaschinen gebracht worden. Die Gepäckstücke der Familie Roosen dürfte sich dagegen unter denen befinden, die seit Mittwoch auf Flüge von Ryanair/Lauda verteilt wurden und werden – je nachdem, wie viel Platz in den Maschinen noch frei war. „Alle betroffenen Passagiere wurden über die weitere Abwicklung informiert, Gepäckstücke werden entweder an die Zielurlaubsdestination versendet, oder auf Wunsch auch an die Heimadresse in Deutschland verschickt“, teilt die Airline auf Anfrage mit.