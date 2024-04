Mercure-Hotel in Hassels Termin für die Infoveranstaltung zur Flüchtlingsunterkunft steht

Stadtteilpolitiker sind besorgt, weil sich inzwischen auch die AfD in Stellung gebracht hat. In den Wohnhäusern rund um das frühere Mercure-Hotel wurden Flyer in den Briefkästen verteilt. Gezeichnet sind sie von Elmar Salinger, der für die AfD in der Bezirksvertretung 9 sitzt und Sprecher des AfD-Kreisverbandes in Düsseldorf ist. In dem Flyer hetzt die AfD gegen die Stadt und die Bezirksregierung, die aus ihrer Sicht mit den Flüchtlingszahlen anders umgehen könne. Dabei nutzt die rechtspopulistische Partei den Vorgang auch ganz klar als Wahlwerbung in eigener Sache.