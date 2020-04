Feuerwehr setzte Maßnahme um : Flüchtlingsunterkunft in Heerdt unter Quarantäne

Flüchtlingsunterkunft in Heerdt unter Quarantäne

Die vier Infizierten wurden in die städtische Quarantäneeinheit an der Blanckertzstraße (Foto) gebracht. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Wie die Stadt Düsseldorf am späten Montagabend mitteilt, ist eine Flüchtlingsunterkunft in Heerdt unter Quarantäne gestellt worden. Vier Bewohner dieser Unterkunft waren positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Feuerwehr setzte die Maßnahmen durch.

Am Montagnachmittag hat das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt die Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge an der Monschauer Straße in Heerdt mit 75 Bewohnern unter Quarantäne gestellt.