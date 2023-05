Wie Kommunen in NRW die Flüchtlinge unterbringen Ganz am Rande von Kevelaer

Dominik Pichler hatte seinen Besucher gewarnt: Was man in der Kroatenhalle erleben werde, sei am Rande der Menschenwürde. Schwer zu ertragen. Aber er wolle keine geschönte Realität zeigen und vorher noch mal feucht durchwischen lassen. Nein, so wie hier in der Einfachturnhalle in jeder Hinsicht, sei es nun einmal – in Kevelaer wie im Rest des Landes.