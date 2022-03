Jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine : Die Thora-Schule von Dnipro liegt jetzt in Düsseldorf

Foto: Bretz, Andreas (abr) 9 Bilder Thora-Schüler aus der Ukraine leben jetzt in Düsseldorf

Düsseldorf 40 Jungen und ihre Lehrer flohen vor dem Krieg in der Ukraine. Aufnahme fanden sie in der Düsseldorfer Gemeinde von Chabad Lubavitch. Was sie jetzt von der Zukunft erwarten.