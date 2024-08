Gastronomie im Grünen Wann werden die Düsseldorfer Florabars eröffnet?

„Nach allem, was man von der Stadt hört, wartet die Bar an der Emmastraße auf die Eröffnung“, sagt Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf (Grüne). Ein Pächter für den Standort am Volksgarten sei scheinbar gefunden, aber „ob wir die Eröffnung mit einem Sekt oder mit einem Glühwein in der Hand feiern, weiß ich nicht“, so Wolf. Die Bezirksvertretung 3 (unter anderem zuständig für Bilk, Unterbilk und Oberbilk) hatte sich für die Wiedereröffnung der Bars stark gemacht und schon vor mehr als zwei Jahren die notwendigen Sanierungen an den drei Standorten finanziert.