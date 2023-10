Flohmärkte in Düsseldorf Die Lust am Trödeln

Das Zirkel-Set ist alt, sehr alt. Aus dem Jahr 1928 soll es laut Inschrift sein, dafür noch vollständig und tadellos erhalten. So fehlerfrei wie auch der Stapel Kinderkleidung, der in dem Vorgarten an der Meidericher Straße für gerade mal einen Euro angeboten wird. Ähnlich günstig sind auch die Schallplatten zu haben, die daneben unsortiert in einer Kiste liegen. Ob das „1. Düsseldorfer Fanfaren-Korps“ mit der „Marsch-Revue und Hitparade 1971“ heute noch vor dem Kreml in Moskau auftreten würde, wie das Cover zeigt? Schwer vorstellbar.