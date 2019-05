Flixtrain : Neue Bahnverbindung zwischen Düsseldorf und Berlin startet

Düsseldorf Ab sofort haben Reisende aus Düsseldorf eine weitere Alternative, um nach Berlin zu fahren: Der Anbieter Flixtrain startet am Donnerstag die neue Verbindung zwischen dem Rheinland und der Hauptstadt.

Mit der neuen Strecke zwischen Köln und Berlin (unter anderem via Düsseldorf) hat der junge Fernzuganbieter seine dritte Verbindung in Deutschland in Betrieb genommen. Zwei Strecken sind seit gut einem Jahr im Regelbetrieb: Berlin-Stuttgart und Köln-Hamburg. Zudem gibt es einen Nachtzug Hamburg-Lörrach.