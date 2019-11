Flingern Nacht in Düsseldorf : Die Kunst des schönen Schreibens

Gaby Trombello feilt im „Schriftschatz“ mit ihren Workshop-Teilnehmern an deren Handschrift. Foto: Marc Ingel

Gaby Trombello hat in einem Hinterhof an der Hermannstraße einen Ort geschaffen, der sich der Handschrift widmet. Bei der Flingern Nacht am Donnerstag ist sie auch dabei.

Klaue nennt man gemeinhin die wenig leserliche Handschrift. Wenn das Ergebnis ganz schlimm ausfällt, ist gar von Sauklaue die Rede. Wer jedoch einen Workshop bei Gaby Trombello absolviert hat, der dürfte eher entzückte Lobeshymnen zu hören bekommen, wenn er etwas zu Papier bringt.

Eine Bruchbude in einem Hinterhof an der Hermannstraße 48a hat sie in eine einladende Werkstatt für das schöne Schreiben verwandelt und dieses warm wirkende Refugium mit rustikalem Charme „Schriftschatz“ getauft. Hier lernen ihre Lehrlinge Hand Lettering, Brush Lettering, Faux Lettering, moderne und klassische Kalligrafie, mit flexibler Feder, mit Füller und Filzstift.

Info Geschäfte in Flingern sind bis 22 Uhr geöffnet Flingern Nacht Im Rahmen der Flingern Nacht geht es vor allen Dingen um eines: Die schönen Seiten des kreativen und vielfältigen Düsseldorfer Stadtteils zu entdecken. Das Quartier präsentiert sich wie ein kleines, gemütliches Dorf, bei dem die Geschäfte am morgigen Donnerstag, 28. November, bis spät in den Abend geöffnet sind.



Neu Hinzugekommen ist in diesem Jahr der mit viel Herzblut kuratierte Nachtmarkt im Kloster Flingern, Flurstraße 57. Auf 250 Quadratmetern zeigen hier ab 16 Uhr Aussteller aus den Bereichen Grafikdesign, Mode, Produktdesign und Kunst ihre Arbeiten bei Food, Drinks und Musik.

Um schöne und persönliche Karten zu kreieren, endlich mal wieder einen Brief zu schreiben, bei dem nicht nur der Inhalt zählt, sondern die gesamte Komposition ein kleines Kunstwerk darstellt. „Viele sehnen sich aber auch einfach nur nach einem Gegenpol zum ewigen Tippen oder Wischen am Smartphone oder Laptop“, sagt Gaby Trombello.

Ihr erging es ganz ähnlich. Nach dem Grafik-Design-Studium in Florenz und 25 Jahren in der Werbebranche war die 50-Jährige an einem Punkt angekommen, an dem die Kreativität stagnierte. „Ich wollte zurück zu meinen Wurzeln“, sagt sie, und die lagen im Schreiben. Aber eben im schönen, bedächtigen Schreiben, „bei dem ein richtiger Rhythmus entsteht und auch wirklich etwas im Gehirn verankert bleibt“, schwärmt Trombello.

Es gibt neben den klassischen Werkzeugen des Schreibens auch ganz verrückte Alternativen, wenn Gaby Trombello in einem der experimentellen Workshops mit Holz oder Pipette Buchstaben erzeugt. „Oft ist es aber einfach nur so, dass die Teilnehmer ihre eigene Handschrift neu entdecken wollen, an ihr arbeiten und vor allem mit ihren eigenen Händen etwas erschaffen wollen. Denn die Handschrift ist ja eigentlich nichts anderes als ein Handwerk“, erklärt die Designerin, die mit ihrer Familie in Golzheim wohnt.

Nicht selten werden ihre Workshops von Firmen gebucht, ewig tippenden Teams, die plötzlich ihre Kollegen durch den kreativen Prozess neu kennen lernen. Gaby Trombello ist auch auf Messen unterwegs, wo sie Live Lettering praktiziert, damit Besucher lernen, wie sie Give-aways vom Kaffeebecher bis zur Geschäftseinladung kunstvoll beschriften.

Sogar Junggesellen­abschiede hatte sie schon bei sich an der Hermannstraße, „die wollten dann später die Tischkärtchen schreiben“. Und natürlich gibt es jetzt einen Workshop zu Weihnachten, damit die maximal zehn Teilnehmer lernen, schicke Grußkarten oder Geschenkboxen liebevoll aufzuwerten.