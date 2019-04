Paar beim Zirkus Flic Flac in Düsseldorf : Wie es ist, verheiratet zu sein – und zusammen beim Zirkus zu arbeiten

Düsseldorf Romy Meggiolaro und Alex Michael Campos sind ein Paar – und zusammen bei Flic Flac engagiert. Für Artisten nicht selbstverständlich. Im Interview erzählten die Bühnenkünstler, wie es ist, beim Zirkus verheiratet zu sein.

Über den Fernseher im Wohnwagen von Romy Meggiolaro (30) und Alex Michael Campos (42) flimmern Bilder der ausgebrannten Kathedrale von Notre-Dame. „Es ist so verrückt“, sagt Romy. „Wir haben in Paris gearbeitet und sind dort dutzende Male vorbeigelaufen...“ Seit fünf Jahren sind die beiden Artisten ein Paar, seit zweieinhalb Jahren verheiratet – und seit fünf Monaten glückliche Eltern einer kleinen Tochter. Für Meggiolaro ist die Flic Flac-Show das erste Engagement seit der Schwangerschaft.

Meggiolaro Ja, natürlich. Es ist nicht ganz einfach, einer Fernbeziehung zu entgehen. Manchmal fängt man eine Beziehung an, während man ein Engagement beim gleichen Zirkus hat – so wie wir jetzt gerade. Das endet dann aber schnell wieder.

Meggiolaro Alex hatte als nächstes ein Engagement beim Cirque Arlette Gruss in Frankreich. Also haben ich gesagt: Ich komme mit dir. Sie haben mich in die Show eingebaut, allerdings nur als Tänzerin und Sängerin. Wir wollten uns nicht für so lange Zeit trennen. Bei Arlette Gruss musste Alex viele Shows performen – er hätte kaum Zeit gehabt, mich zu besuchen.