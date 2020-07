Fleischindustrie in NRW : Auch Beschäftigte kleinerer Betriebe müssen nun wöchentlich zum Corona-Test

Fleischindustrie in NRW

Düsseldorf Wer in einem großen Fleischindustrie-Betrieb arbeitet, muss zweimal wöchentlich einen negativen Coronatest vorlegen. Nun sollen sich auch Beschäftigte kleinerer Betriebe regelmäßig testen lassen.

Künftig müssen auch Fleischindustrie-Betriebe in NRW mit weniger als 100 Beschäftigten ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Coronatest schicken. Einmal pro Woche sollen die Beschäftigten auf das Virus getestet werden. Das schreibt eine neue Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor, die am Mittwoch, 1. Juli, in Kraft trat.