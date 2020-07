A46-Verbindung zwischen Düsseldorf und Neuss : Fleher Brücke eine Woche lang teilweise gesperrt

Düsseldorf Die Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss wird von Freitag an eine Woche lang teilweise nur eingeschränkt befahrbar sein. Die Verkehrsführung wird geändert, Spuren zeitweise gesperrt.

In der endgültigen, umgebauten Baustellenverkehrsführung ist in Fahrtrichtung Neuss der linke Fahrstreifen auf die Richtungsfahrbahn Wuppertal übergeleitet. Der Fahrstreifen für Lkw in Richtung Neuss bleibt am linken Rand auf der Richtungsfahrbahn Neuss.