Sanierung der Fleher Brücke in Düsseldorf : „Eine Vollsperrung wird es erst einmal nicht mehr geben“

Blick auf die Fleher Brücke. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Fleher Brücke der A46 wird umfassend saniert. Nach Einschätzung von Straßen.NRW werden die Arbeiten voraussichtlich fünf Jahre dauern. Bauingenieur Norbert Cleve erklärt im Interview, warum die Sanierung nötig ist und so lange dauert.

In Nordrhein-Westfalen sind Hunderte Brücken von Autobahnen und Landstraßen sanierungsbedürftig. Einige – wie die Rheinbrücke der A 1 bei Leverkusen – müssen komplett neu gebaut werden. Sie ist eine von 573 Brücken, die in NRW ersetzt werden müssen, weil sie den Anforderungen an Belastbarkeit und Tragfähigkeit nicht mehr gewachsen sind. Die Fleher Rheinbrücke in Düsseldorf muss zwar nicht neu gebaut, aber aufwendig saniert werden. Norbert Cleve von Straßen.NRW erklärt, warum das einige Jahre dauert und weshalb in Deutschland ein Brückeneinsturz wie in Genua im vergangenen Jahr sehr unwahrscheinlich ist.

Die Fleher Brücke der A46 soll über einen Zeitraum von fünf Jahren saniert werden – warum ist das notwendig?

Norbert Cleve Wir haben bei einer Überprüfung gravierende Schäden und Risse an den Schrägstreben der Rheinbrücke festgestellt, die links und rechts die überstehende Fahrbahnplatte abstützen. Damit sich die Schäden nicht ausweiten, wurde eine Entlastung der Streben notwendig. Je Richtung mussten wir den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen sperren. Inzwischen haben wir die Schäden provisorisch geschweißt, wir müssen die Brücke aber nachhaltig sanieren, um künftig wieder sechs Fahrstreifen nutzen zu können.

Welche Maßnahmen sind geplant?

Cleve Die Schäden an den Streben müssen unter anderem mit zusätzlichen Blechen verstärkt zu werden. Das geht aber nur nach und nach, da jeweils die anderen Träger das Gewicht der Brücke auffangen beziehungsweise tragen müssen. Hinzu kommt, dass wir nur von unten arbeiten können - und unter der Brücke fließt der Rhein. Auch wenn es im Moment sehr trocken ist: Bei Hochwasser oder Wind können wir nicht arbeiten – auch wenn wir eigentlich in einem Mehrschichtbetrieb rund um die Uhr arbeiten. Die Erfahrung – unter anderem durch die Arbeiten an der Leverkusener Brücke – zeigt, dass solche Arbeiten die angepeilten fünf Jahre dauern werden. Wir werden in zwei Bauphasen die rechte und die linke Seite der Brücke angehen. An den Tragseilen der Brücke wurden keine Schäden festgestellt. Sie waren in der Vergangenheit bereits saniert worden.

Bauingenieur Norbert Cleve, 63 Jahre alt, ist Sprecher der Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld und für die Fleher Brücke zuständig. Foto: RPO/Straßen NRW

Welche Beeinträchtigungen wird es geben? Können Sie etwas zu den geplanten Voll- und Teilsperrungen sagen?

Cleve Wir haben am Wochenende die Verkehrsführung so eingerichtet, dass wir die erste Bauphase durchführen können. Während der Arbeiten benötigen wir solche Vollsperrungen voraussichtlich erst einmal nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass wir nochmal kürzere Sperrungen durchführen müssen, die werden aber nicht mehr diese Auswirkungen haben wie am Wochenende. Wir werden zweieinhalb Jahre mit je zwei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung fahren können, das heißt, der Verkehr wird nicht mehr beeinträchtigt als in der letzten Zeit. Wenn die eine Seite fertig ist, muss der Verkehr umgeleitet werden auf die dann fertige Hälfte. Das könnte der Zeitpunkt sein, an dem wir noch einmal eine Vollsperrung für ein ganzes Wochenende brauchen.

Wieviel Personal benötigen Sie zur Sanierung der Fleher Brücke? Und was kostet das gesamte Projekt?

Cleve Je nach Anzahl der Firmen, die an der Brücke arbeiten, werden etwa 20 Personen gleichzeitig an der Baustelle sein. Die Kosten sind mit rund 25 Millionen Euro veranschlagt.

In den kommenden 20 Jahren sollen 573 Brücken in NRW komplett ersetzt werden. Welche Brücken liegen im Raum Düsseldorf? Welche Zufahrtsstraßen werden voraussichtlich beeinträchtigt sein durch die Arbeiten?

Cleve Das sind im Raum Düsseldorf gar nicht so viele Brücken. Elf müssen im Regierungsbezirk Düsseldorf, in Mettmann und im Rhein-Neuss-Kreis erneuert werden. Baubeginn ist aber erst 2026/2027. Über Sperrungen, die dann notwendig werden, müssten wir dann nochmal sprechen. Im Bau befindet sich zur Zeit schon eine Brücke am Autobahnkreuz Hilden. Im kommenden Jahr wird die Brücke Am Putschenholz an der A535 erneuert.

Infos Die Rheinbrücke Flehe Die Rheinbrücke Flehe ist zwischen 1976 und 1979 entstanden. Sie wurde für die damals höchste Brückenklasse entworfen. Die Baukosten betrugen 94 Millionen Mark. Die Schrägseilbrücke ist insgesamt 1.165 Meter lang (davon die aus Stahl bestehende Strombrücke: 368 Meter). Der Pylon besteht aus Stahlbeton und ragt 145 Meter in die Höhe. Täglich passieren rund 85.000 Fahrzeuge die Brücke, davon sind 12.000 Lastwagen.

Vor einem Jahr ist die Morandi-Brücke in Genua eingestürzt, 43 Menschen starben. Warum kann ein solches Unglück in NRW nicht passieren? In welchem Abstand wird die Tragfähigkeit der Brücken kontrolliert?

Cleve Ich kann nicht sagen, was in Italien falsch gelaufen ist. Wir haben einen sehr engen Prüfzyklus, weshalb ich davon ausgehe, dass ein solches Unglück bei uns nicht passieren kann. Rund 80 Ingenieure und Techniker haben bei Straßen.NRW die Brücken des Landes im Blick. Unterstützt werden diese Männer und Frauen von Ingenieurbüros, die mit einem Auftragsvolumen von bis zu 1,5 Millionen Euro im Jahr für den Landesbetrieb Brückenprüfungen übernehmen.

Wie laufen die Prüfungen ab?

Cleve Jedes Jahr haben wir Sichtprüfungen, Ingenieure schauen sich die Brücken dann an. Alle drei Jahre gibt es eine aufwändigere Prüfung, alle sechs Jahre eine so genannte Hauptprüfung, da wird dann wirklich jeder Zentimeter abgeklopft. Gibt es Schäden, werden sie so schnell wie möglich beseitigt. Die regelmäßige Begutachtung hilft dabei auch, Kosten zu sparen. Denn: Frühzeitig erkannte Schäden wie Risse oder Roststellen sind kostengünstiger und einfacher zu beseitigen, als mit der Zeit vergrößerte Schäden.

Wie alt kann eine Brücke denn werden?