Fizzz-Awards in Düsseldorf : Die Heldin der Gastronomie

Fizzz-Awards in Düsseldorf

Kerstin Rapp-Schwan bei der Verleihung der Fizzz-Awards in Düsseldorf. Die Gastronomin wurde „Community Hero des Jahres“. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Unternehmerin Kerstin Rapp-Schwan hat für ihr bundesweites Engagement für das Gastgewerbe jetzt den Fizzz-Award verliehen bekommen.

Mutig hat sie sich aus der Deckung gewagt und sich während der Pandemiejahre öffentlich vor einem Millionen-Publikum in Talkrunden, unzähligen Zeitungsinterviews und bei Treffen mit Politikern für ihr Gewerbe stark gemacht. „Wenn wir leise sind, dann passiert doch gar nichts“, sagt Kerstin Rapp-Schwan, seit 21 Jahren Inhaberin der Schwan-Restaurants in Düsseldorf und Neuss. Mit ihrem lautstarken Engagement für die Belange der Gastronomie wurde sie bundesweit zu deren Gesicht.

Das ist sie bis heute geblieben. Denn der Krisenmodus reißt nicht ab. Im Gegenteil: „Corona-Nachwehen, Mitarbeitermangel, steigende Preise für Rohstoffe, explodierende Energiekosten und wachsende Konsumzurückhaltung setzen uns weiter zu“, erklärte die 48-jährige Netzwerkerin und Mutter der zehn Jahre alten Jana bei einer Veranstaltung in der Seifenfabrik – Dr. Thompson‘s. Dort wurden die „Fizzz Awards 2022“ an die besten Köpfe der Gastroszene verliehen. Erstmalig wurde auch ein Sonderpreis ausgelobt für den „Community Hero des Jahres“ – und der ging an die vor Glück strahlende „Heldin“ aus Düsseldorf.