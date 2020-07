US-Burgerkette : Five Guys eröffnet Filiale in Düsseldorf

17 Bilder Five Guys in Düsseldorf hat eröffnet

Düsseldorf 14 Filialen der US-Burgerkette Five Guys gibt es mittlerweile in Deutschland, seit Dienstag auch eine in Düsseldorf. Ein großer Fan soll der ehemalige US-Präsident Barack Obama sein.

Mitten in der Altstadt, in Teilen des ehemaligen Kleiderladens „Kult“ in der Flinger Straße, hat am Dienstagvormittag um 11 Uhr die Five-Guys-Filiale ihren Pforten geöffnet.

Ein paar hungrige Fans standen da bereits eine knappe Stunde vor dem Laden, allerdings war die Schlange sehr überschaubar. Der erste Kunde wurde dann mit Applaus im Laden begrüßt und bekam - wie die nächsten Kunden ebenfalls - ein T-Shirt geschenkt.

Dann wurden die ersten Körbe mit Pommes in das dort verwendete Erdnussöl versenkt und die ersten Burger-Pattys wurden gebraten.

Hierzulande ungewöhnlich: Getränke können kostenlos wieder aufgefüllt werden - und das an Automaten, die in den USA sehr verbreitet, in Deutschland aber kaum zu finden sind. Aus verschiedenen Sorten und Geschmacksrichtungen (etwa Himbeer-Coca-Cola) lässt sich der eigene Drink mixen.

Filialen von Five Guys gibt es in NRW neben Düsseldorf in Essen, Oberhausen und Dortmund.

(csr)