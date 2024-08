Fit im Alter „Je älter man ist, desto mehr Krafttraining braucht man“

Wer noch mehr Ansporn braucht, sollte sich den Dokumentarfilm „Fitness California“ anschauen, der nicht (wie der Titel suggeriert) in San Francisco, sondern in Freiburg gedreht wurde in einer legendären Muckibude. Dort trainieren nahezu täglich ein paar alte Muskelmänner, alle um die 80, die der Kamera die beeindruckenden Wölbungen ihrer Oberarme dank Brustpresse & Co. präsentieren. Altes Eisen sieht anders aus. Dass auch der Düsseldorfer Fitness-Professor mehrfach in der Woche mit Gewichten trainiert, versteht sich von selbst. Auch dass er möglichst viele Wege zu Fuß zurücklegt. Training gehört zu seinem Alltag, aber ist gleichzeitig auch Investition in seine Zukunft. Denn der Sportwissenschaftler weiß: „Alter beginnt mit Unbeweglichkeit.“