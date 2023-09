Tipps für das Wochenende in Düsseldorf Fischmarkt, Konzerte und das letzte Rennen der Saison

Düsseldorf · Oktoberfest-Stimmung kommt zu Beginn des Monats in Düsseldorf auf. Auf der Galopprennbahn findet am Wochende außerdem das letzte Rennen der Saison statt. Was es sonst noch an Konzerten, Partys und Veranstaltungen gibt.

28.09.2023, 12:51 Uhr

Der Fischmarkt am Tonhallenufer ist traditionell gut besucht. Auch an diesem Sonntag präsentieren die Händler wieder ihre Produkte in Düsseldorf – zum vorletzten Mal in der Saison. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Blanca Heitmann

Varieté Passend zum aktuell stattfindenden Oktoberfest in München präsentiert das Apollo Varieté noch bis zum 15. Oktober die Show „Bavarieté – Apollo’s Hüttengaudi“. An diesem Wochenende beginnen die Vorführungen am Samstag um 16 und 20 Uhr sowie am Sonntag um 14 und 18 Uhr. Zur Liveshow gibt es auf Wunsch auch ein Drei-Gänge-Menü, das thematisch abgestimmt ist. Eintrittskarten sind erhältlich unter apollo-variete.com.