Am Rheinufer in Düsseldorf Fischmarkt startet Anfang April in die neue Saison

Mathieu Mansencal und Romain Conversat haben in der Corona-Phase viel Energie aufgestaut. „Die muss jetzt raus“, meinte Mansencal. „Deshalb sind wir froh, dass der Fischmarkt demnächst startet. Mansencal und Conversat gehören mit ihrem Weinhandel „InCognac“ zu den neuen Ausstellern, die ab Anfang April bis in den November hinein einmal monatlich am Tonhallenufer den Düsseldorfern einen entspannten und köstlichen Sonntag bereiten möchten. „Wir haben bereits Festival-Erfahrung, waren auch schon beim Gourmet-Festival dabei“, so Mansencal.