Event in Düsseldorf Das sind die Termine für den Fischmarkt 2023

Nachdem der Fischmarkt anfangs im Medienhafen stattgegfunden hat, hat er seine derzeitige Heimat am Tonhallenufer schon vor Jahren gefunden. Wer mit dem Auto oder dem Fahrrad anreist, gibt in sein Navigationsgerät am besten die Adresse "Joseph-Beuys-Ufer“ ein. Mit der Bahn steigt man am besten an der der Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof aus.