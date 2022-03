Kostenlose Parkplätze finden sich an der Klever Straße und an der Cecilienallee. Besonders an Sonntagen, an denen der Fischmarkt stattfindet, sind die insgesamt 122 Stellplätze aber schnell belegt. Gleiches gilt für die 700 Stellplätze des Parkplatzes Rheinterrasse/Tonhalle. Wer bereit ist, ein Stück zu laufen, hat gute Chancen, einen der 964 Parkplätze im Parkhaus Altstadt Rheinufer zu ergattern.