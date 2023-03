Solidarität in Düsseldorf Bruder Jürgen sucht einen Koch für Obdachlose

Doch Stefano ist längst in Rente und hat es am Rücken. Immer öfter fällt er aus. Nun hofft Bruder Jürgen auf eine neue Köchin oder einen neuen Koch und weil Gebete sicher gut und richtig sind, versucht er es mit Kloster-PR in eigener Sache. Er weiß, dass der Arbeitsmarkt leer gefegt ist, aber er kann eine feste Stelle nach Caritas-Tarif bieten und außerdem eine 39-Stunden-Woche an fünf Tagen. „Und die Abende und die Wochenenden sind frei“, führt Bruder Jürgen als Pluspunkt gegenüber Stellen in der freien Gastronomie an.