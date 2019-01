Firmenverbund in Düsseldorf: „Düsselschmiede“ startet mit Mitfahr-App

Firmenverbund in Düsseldorf

Düsseldorf Flughafen, Messe, RP-Mediengruppe, Stadtsparkasse und Stadtwerke gründen einen Unternehmensverbund. Zu Beginn sollen rund 10.000 Mitarbeiter von einer Mitfahr-App profitieren.

Die Zukunft ist anwesend vor der Zentrale der Stadtwerke Düsseldorf. Dort steht am Mittwoch der e.GO-Mover aus dem Hause des Aachener RWTH-Professors Günther Schuh, der bereits mit dem Streetscooter innovativer war als die deutsche Automobilindustrie.

Der Mover ist ein E-Kleinbus, der voll automatisiert vielleicht auch einmal in der Landeshauptstadt Menschen von A nach B bringt. Gebucht wird dann einer der 15 Plätze per App. Eine Do-it-Yourself-Rheinbahn und ein schönes Bild für die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels.

Projekte

Immer mehr Menschen und mögliche Arbeitnehmer sind ein Plus im Ballungsraum Düsseldorf. Der Zuwachs stellt besondere Anforderungen an Mobilitäts- und Logistikkonzepte, ein Dieselfahrverbot steht im Raum. „Neue Geschäftsmodelle entstehen an den Schnittstellen der Unternehmen“, sagt Udo Brockmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke.