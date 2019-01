Aussichten in der Wirtschaft: Firmen sind weniger zuversichtlich

Eine Auszubildende, die Schweißerin werden will, arbeitet in einem Ausbildungszentrum an einem Stück Metall. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Bei der Konjunkturprognose der Unternehmerschaft Düsseldorf zeigt sich eine eingetrübte Stimmung. Besonders für den Export gibt es zahlreiche Unwägbarkeiten. Ausgebildet wird weiterhin viel.

Eine zumindest teilweise optimistische Sicht der Unternehmen zeigt sich in der Einschätzung für die kommenden sechs Monate. So glauben immerhin 34 Prozent (Vorjahr: 31) an bessere Geschäfte, allerdings nur noch 59 Prozent (Vorjahr: 67) an eine gleichbleibende Lage. Immerhin 7 Prozent (2) rechnen mit einer Verschlechterung. Bei der Auftragslage allerdings erwarten nur noch 19 Prozent eine Verbesserung (im Vorjahr waren es doppelt so viele) und 70 Prozent (60) eine gleichbleibende Situation. Dass die Auftragslage schlechter wird, fürchten inzwischen mit 11 (Vorjahr: 2) Prozent spürbar mehr Firmen.

Nur noch ein halb so großer Anteil der befragten Unternehmen (33 Prozent) glaubt aktuell an Neueinstellungen in den kommenden sechs Monaten, 7 Prozent (Vorjahr: 1) von ihnen rechnen hingegen sogar mit Entlassungen. Noch immer hoch ist aber die Ausbildungsbereitschaft der Düsseldorfer Firmen: 80 Prozent wollen unverändert viele Plätze anbieten, 15 Prozent sehen für 2019 sogar eine Zunahme. „Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels zu sehen“, so Grütering. Dazu kommt, dass es in der Landeshauptstadt ein gut funktionierendes Netzwerk aus Verwaltung, Arbeitsagentur, Kammern und Unternehmerschaft gibt, das eng kooperiert. „Und bei dem die Beteiligten regelmäßig nicht nur ihre eigenen Interessen im Blick haben.“ Das beste Beispiel für die funktionierende Zusammenarbeit in Düsseldorf sei das 2018 eröffnete Azubi-Wohnheim: „Da nimmt Düsseldorf einmal mehr eine Vorreiter-Rolle ein“, so Grütering.