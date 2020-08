Wirtschaft in Düsseldorf : Nöte und Chancen durch die Corona-Krise

Wirtschaft in Düsseldorf

Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel hat verschiedene Unternehmen im Stadtgebiet besucht, darunter auch Start-ups und Coworking-Spaces. Einige Firmen können von der veränderten Arbeitswelt sogar auch profitieren.

Die Corona-Krise hat fast alle Wirtschaftszweige getroffen – jedoch unterschiedlich schwer. „Die Corona-Folgen werden von den Düsseldorfer Betrieben sehr unterschiedlich bewertet“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel nach Besuchen in verschiedenen Betrieben. „Mir ist es daher wichtig, ein Gespür für die Ängste und Nöte, aber auch für die Chancen, die sich aus der Krise ergeben, zu bekommen.“ So konnten einige Unternehmen auch die neuen Anforderungen etwa an Digitalisierung nutzen, um ihre Geschäftsmodelle voranzubringen.