Wirtschaft in Düsseldorf : Firmen hoffen auf „Ende der Talfahrt“

Düsseldorf Die Geschäftslage hat sich zwar eingetrübt, doch die Unternehmen gehen nicht von einer weiteren Verschlechterung aus. Die Sorge wegen des Fachkräftemangels hat sich wieder verstärkt.

Die Geschäftslage der Wirtschaft in der Region hat sich weiter verschlechtert – doch nach Überzeugung der Unternehmen wird die Nachfrage nicht noch weiter zurückgehen. „Einerseits glauben die Unternehmen nicht, dass die Konjunktur in den kommenden Monaten spürbar anziehen wird, andererseits hoffen sie auf ein Ende der Talfahrt“, sagt der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf Gregor Berghausen. Die IHK Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein haben ihren gemeinsamen Konjunkturbericht vorgelegt. An der Umfrage beteiligten sich knapp 900 Betriebe mit rund 90.000 Beschäftigten.

Umgekehrt lasse die Industrie aber auch hoffen, denn ihre Erwartungen hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. „Im Herbst waren bei den verarbeitenden Betrieben die Pessimisten in der Überzahl, jetzt sind die Optimisten wieder in der Mehrheit“, erklärt Berghausen. Auch in der Gesamtwirtschaft sind die Erwartungen für das Jahr 2020 etwas günstiger als noch im Herbst.