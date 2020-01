Wirtschaft in Düsseldorf : Firmen deutlich weniger optimistisch

Die Metallgießerei Dillenberg ist ein Traditionsunternehmen am Standort Eller. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Konjunkturmonitor der Düsseldorfer Unternehmerschaft zeigt, dass jedes dritte Unternehmen schlechtere Geschäfte erwartet. Die Firmen fordern Verbesserungen in der Infrastruktur – auch der digitalen.

Von Nicole Lange

Die Düsseldorfer Firmen blicken verunsichert auf das neue Jahr. „Die Stimmung in unseren Unternehmen ist sehr eingetrübt“, erklärte der Geschäftsführer der Düsseldorfer Unternehmerschaft, Michael Grütering, am Freitag bei der Präsentation des Konjunkturmonitors. Die Bewertung der aktuellen Lage fällt dabei etwas schlechter aus als im Vorjahr, die der künftigen Erwartungen sogar deutlich schlechter. Das wird sich auch auf die Beschäftigungslage in der Landeshauptstadt auswirken. Die Firmen fordern bessere Infrastruktur-Bedingungen, um sich für die Zukunft sicher aufstellen zu können.

Insgesamt hatten 597 Mitgliedsunternehmen auf die Fragen des Verbands geantwortet. Von ihnen schätzen laut Grütering nur noch 27 Prozent (Vorjahr: 48 Prozent) ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein; 50 Prozent bezeichnen sie als gleichbleibend (Vorjahr: 41) und sogar 23 Prozent (Vorjahr: elf) als schlecht. Die Erwartungen bezeichnen sogar nur noch 23 Prozent als gut (Vorjahr: 34) und 35 Prozent (Vorjahr: sieben) als schlecht. „Auf einen Konjunkturaufschwung mit hohen Wachstumsraten folgt ein Abschwung mit geringen Zuwachsraten oder sogar einer rückläufigen Produktion“, sagt Grütering.

Vor diesem Hintergrund schließen immerhin 23 Prozent der befragten Firmen Entlassungen nicht aus, 2019 waren es gerade einmal 7 Prozent gewesen. Der überwiegende Teil will allerdings nach wie vor sein Personal halten (46 Prozent) oder sogar noch neue Leute einstellen (23 Prozent). So erklärte die Vorsitzende der Unternehmerschaft, Jutta Zülow, die auch Vorstandschefin der Zülow AG ist, sie sehe in der aktuellen Lage Aussichten, gute neue Leute zu gewinnen, da andere Firmen Personal freisetzten. Die Geschäftsführerin der Düsseldorfer Dillenberg mbH, Kathrin Grüne, sagte, man gehöre zwar eher zu den Unternehmen, die die Lage insgesamt als „schlecht“ einschätzten. Gleichzeitig wisse sie aber um die Schwierigkeit, gute Mitarbeiter zu finden: „Wir werden uns daher auch in der eher angespannten Situation nicht von Mitarbeitern trennen.“

Der Geschäftsführer des Bankenverbandes NRW, Steffen Pörner, rief dazu auf, Zeiten mit etwas schwächeren Auftragslagen zu nutzen. „Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren nah an ihrer Auslastungsgrenze gearbeitet“, sagte er: „Da war wenig Zeit, mal auf das eigene Geschäftsmodell zu schauen.“ Diese Chance könnten die Firmen nun nutzen.

Mehrere Unternehmensvertreter mahnten eine Verbesserung der Infrastruktur in allen Bereichen an, um die Firmen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Dazu gehören beispielsweise die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung: „Wir brauchen Glasfaserausbau und 5G“, sagte Jutta Zülow. Die Kritik an vielen Firmen, sie seien digital nicht gut aufgestellt, lasse sie nicht mehrt gelten: „Wir haben einige tolle digitale Produkte, die wir aber nicht einsetzen können, wenn die Datennetze fehlen.“

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Verkehrsinfrastruktur, die den Unternehmen zufolge noch schärfer in den Blick genommen werden sollte. Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Komatsu, Ralf Petzold, sagte, sein Unternehmen brauche den Reisholzer Hafen, für den seit Jahren ein Ausbau gefordert wird. „Dazu kommt, dass unsere pendelnden Mitarbeiter zunehmend frustriert sind, weil sie immer länger brauchen, um morgens ins Büro zu kommen.“ Man müsse darüber nachdenken, das Umland besser anzubinden und auch innerhalb der Städte Verbesserungen anzustreben – auch mit neuen Ideen wie Wassertaxis oder Seilbahnen. Zülow forderte einen Nahverkehr mit engerem Takt und besseren Verbindungen auch zwischen den Städten. Grütering: „Wir als Stadt müssen deutlicher sagen: Wir brauchen die 300.000 Einpendler.“