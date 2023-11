Finanzen in Düsseldorf Der große Streit ums Geld

Info

Plan Bislang plant die Stadt für die nächsten beiden Jahre mit deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen. Der Entwurf für den ersten Doppelhaushalt in Düsseldorf sieht ein Minus von 374,6 Millionen Euro für 2024 und 365,8 Millionen Euro für 2025 vor. Das bedeutet auch, dass die so genannte Ausgleichsrücklage (eine Art Sparschwein der Stadt) voraussichtlich aufgebraucht wird. Das hat zur Folge, dass der Haushalt nicht mehr nur bei der Bezirksregierung angezeigt werden muss, sondern genehmigungspflichtig wird.

Entwicklung Die Finanzen entwickeln sich in diesem Jahr allerdings viel besser als gedacht, so wird kein Minus mehr von mehr als 200 Millionen Euro erwartet, sondern ein Plus von 120,6, was die Ausgleichsrücklage auffüllt.