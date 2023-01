Kultur in Düsseldorf Ein Sprungbrett in die Filmbranche

Die wenigsten Berufswege verlaufen geradlinig – auch nicht bei den Stars der Filmbranche. Der Düsseldorfer Regisseur Wim Wenders studierte Medizin, Philosophie und Soziologie, schmiss dann alles hin und ging nach Paris. Dort sah er sich in der Cinémathèque française über Tausend Filme an. Zurück in Düsseldorf machte er ein Praktikum bei einer Filmgesellschaft, begann mit 22 Jahren ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Sönke Wortmann wollte eigentlich Fußballprofi werden, schrieb sich dann aber mit 24 Jahren für ein Regiestudium ein.