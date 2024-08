Diebstahl von Geldkassetten Was der Verlust mehrerer Tausend Euro für das Filmfest Düsseldorf bedeutet

Seit rund 22 Jahren organisieren Studierende der HHU den Filmwettbewerb in einem eigenständigen Verein. Mehr als 1300 Kurzfilme wurden allein in diesem Jahr von Filmschaffenden aus aller Welt eingesendet, um an dem mittlerweile renommierten Wettbewerb teilzunehmen. An zwei Abenden im November wird der größte Hörsaal der Universität zum Kinosaal. Die Siegerfilme werden in diesem Jahr am dritten Abend erstmalig im Kulturzentrum Zakk gezeigt. Mitglieder des Filmfests, das Publikum und eine Fachjury geben jeweils eigene Voten ab. In der Fachjury sitzen jedes Jahr Persönlichkeiten aus der Filmwelt wie die Schauspieler Rufus Beck oder Hape Kerkeling.